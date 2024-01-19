هل تتجرع أوروبا كأس "ترامب" مجددًا؟.. تحذير ألماني: علينا أداء واجباتنا المنزلية!

وشهدت العلاقات بين برلين وواشنطن خلال 4 سنوات، هي الولاية الأولى لترامب، تراجعًا قياسيًّا، وبلغت أدنى مستوياتها عبر التاريخ؛ إذ دأب الرئيس المثير للجدل خلال حكمه على انتقاد المسؤولين الألمان؛ لعدم إنفاقهم ما يكفي على الشؤون العسكرية ضمن حلف الناتو، وبسبب الفائض التجاري، فضلاً عن قرب برلين من موسكو أو الصين.