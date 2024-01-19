هل تتجرع أوروبا كأس "ترامب" مجددًا؟.. تحذير ألماني: علينا أداء واجباتنا المنزلية!

يبدو أن ألمانيا قد تتجرع ثانية كأسًا أمريكية مُرة، ولاسيما أن بعض المؤشرات وإحصاءات الرأي تشير إلى احتمال أن يحل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضيفًا لولاية ثانية على البيت الأبيض.
وقد عبَّر صراحة أحد الوزراء الألمان عن تلك لمخاوف، ولاسيما أن للدول الأوروبية تجربة قاسية مع الرئيس الجمهوري السابق.
وقد دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الجمعة صراحة الدول الأوروبية للتأهب، وقال: "إن أوروبا تتحدث كثيرًا عن ترامب بدلاً من الاستعداد لولايته الثانية المحتملة رئيسًا للولايات المتحدة"، وفق ما نقلت "العربية.نت".
كما اعتبر أن على بلاده وغيرها من الدول الأوروبية الاستعداد لولاية ثانية محتملة لترامب من خلال تعزيز قدرتها التنافسية الأوروبية، وأردف قائلاً: "إن أداء واجباتنا المنزلية هو أفضل إعداد".
إلى ذلك، أعرب "ليندنر" عن مخاوفه بشأن رغبة صناع السياسة بالاتحاد الأوروبي في اتباع أمريكا بما يتعلق بدعم "كل شيء تقريبًا".
وشهدت العلاقات بين برلين وواشنطن خلال 4 سنوات، هي الولاية الأولى لترامب، تراجعًا قياسيًّا، وبلغت أدنى مستوياتها عبر التاريخ؛ إذ دأب الرئيس المثير للجدل خلال حكمه على انتقاد المسؤولين الألمان؛ لعدم إنفاقهم ما يكفي على الشؤون العسكرية ضمن حلف الناتو، وبسبب الفائض التجاري، فضلاً عن قرب برلين من موسكو أو الصين.
كما اختلف ترامب كثيرًا مع المقاربة الأوروبية للعلاقة مع إيران والاتفاق النووي، الذي انسحب منه بشكل منفرد عام 2018، معيدًا فرض عقوبات على طهران.
كذلك لوح مرارًا برفع الضرائب على العديد من المنتجات الأوروبية.
ولعل كل تلك الخلافات دفعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للترحيب بشكل كبير بخلفه جو بايدن فور انتخابه في نوفمبر 2020.
يُذكر أنه في الخامس من نوفمبر المقبل سيختار الأمريكيون رئيسهم الجديد في اقتراع قد يفضي إلى عودة ترامب للبيت الأبيض بالرغم من أنه يواجه 91 تهمة.
وأظهرت الاستطلاعات أن غالبية الناخبين يعتقدون أن بايدن الذي بات معروفًا بعثراته غير قادر على تولي منصب القائد العام للقوات المسلحة بسبب كِبَر سنه، لكنه ما زال نظريًّا بدون منافس في صفوف حزبه.
في حين برز ترامب كالشخصية الأوفر حظًّا ضمن المرشحين الجمهوريين منذ بدء الانتخابات التمهيدية؛ إذ حقق مؤخرًا فوزًا ساحقًا في ولاية أيوا.