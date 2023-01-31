مسؤول غربي يكشف حصيلة ضحايا روسيا وأوكرانيا معًا في الحرب

أفاد مسؤول غربي اليوم (الثلاثاء)، بأن عدد القتلى والجرحى العسكريين من الجانبين الروسي والأوكراني في الحرب بلغ نحو 200 ألف قتيل وجريح.
وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى صحيفة "الجارديان" البريطانية شريطة عدم الكشف عن هويته، أن نسبة أعلى من الروس قتلوا لأنهم في موقع المهاجمين، ما يعني أنهم عانوا بسبب وفيات أكثر من الأوكرانيين بشكل عام.
وبيّن أن روسيا لم تبدأ هجومًا كبيرًا بعد، على الرغم من الهجمات المتزايدة في شرق دونباس خلال الأسبوع الماضي، لكنها تقود أعمالاً عسكرية محدودة لا يمكن أن ينتج عنها أكثر من مكاسب تكتيكية صغيرة.
واعتبر أن هناك جمودًا عسكريًا في الوقت الحالي، مرجحًا أن تستمر الحرب طوال عام 2023.