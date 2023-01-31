مسؤول غربي يكشف حصيلة ضحايا روسيا وأوكرانيا معًا في الحرب

وبيّن أن روسيا لم تبدأ هجومًا كبيرًا بعد، على الرغم من الهجمات المتزايدة في شرق دونباس خلال الأسبوع الماضي، لكنها تقود أعمالاً عسكرية محدودة لا يمكن أن ينتج عنها أكثر من مكاسب تكتيكية صغيرة.