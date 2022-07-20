العالم
الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا باستخدام الغاز سلاحًا ضده
دعا دوله إلى الاستعداد لتوقف الإمدادات بالكامل
اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين روسيا، اليوم "الأربعاء"، باستخدام الغاز سلاحًا ضد الاتحاد الأوروبي بخفضها الإمدادات بشكل جذري، داعية الدول السبع والعشرين الأعضاء إلى الاستعداد لتوقف كامل.
وقالت أورسولا فون دير لايين عند تقديمها خطة المفوضية لخفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد: "إن روسيا تمارس ابتزازًا وتستخدم الغاز سلاحًا، وفي حال حصول انقطاع كبير، لا، بل كامل، في إمدادات الغاز الروسية يحب أن تكون أوروبا مستعدة"؛ وفقًا لـ"يورونيوز".
وطلبت المفوضية الأوروبية من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خفض الطلب على الغاز طوعًا بنسبة 15 بالمئة في الأشهر الثمانية المقبلة؛ من أجل تجاوز تقليص الإمدادات الروسية، وتريد إقرار تخفيضات إلزامية في حال الضرورة.