الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا باستخدام الغاز سلاحًا ضده

وقالت أورسولا فون دير لايين عند تقديمها خطة المفوضية لخفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد: "إن روسيا تمارس ابتزازًا وتستخدم الغاز سلاحًا، وفي حال حصول انقطاع كبير، لا، بل كامل، في إمدادات الغاز الروسية يحب أن تكون أوروبا مستعدة"؛ وفقًا لـ"يورونيوز".