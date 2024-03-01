الولايات المتحدة تحبط بياناً أممياً يحمّل إسرائيل مسؤولية مجزرة "شارع الرشيد" بقطاع غزة

وقال منصور؛ للصحفيين عقب الجلسة، إن "هذه المجزرة الوحشية دليلٌ على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولاً ويتم فرض الفيتو، فإن الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمناً"، مشيراً إلى أنه التقى مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، وطالبها بضرورة أن يتحرّك مجلس الأمن لإدانة مجزرة "شارع الرشيد".