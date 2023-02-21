الأمم المتحدة: أكثر من 8 آلاف مدني قُتلوا منذ أن غزت روسيا أوكرانيا

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم "الثلاثاء"، بأنّ أكثر من ثمانية آلاف مدني قُتلوا منذ أن غَزَتْ روسيا أوكرانيا قبل عام تقريبًا.
وتوقَّعت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، ولديها عشرات المراقبين في البلاد، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى إلى حدٍّ كبير من الحصيلة الرسمية؛ إذ إنّ عملية التحقُّق لا تزال جارية؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّنت أن الحصيلةَ الجديدة تعديلٌ لأخرى سابقة عند 7 آلاف و199 قتيلًا منذ بدْء الغزو في 24 فبراير "شباط".
وأضافت أن نحو 90 في المائة من الضحايا لقُوا حتفَهم نتيجة الأسلحة المتفجِّرة.