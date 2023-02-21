الأمم المتحدة: أكثر من 8 آلاف مدني قُتلوا منذ أن غزت روسيا أوكرانيا

وتوقَّعت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، ولديها عشرات المراقبين في البلاد، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى إلى حدٍّ كبير من الحصيلة الرسمية؛ إذ إنّ عملية التحقُّق لا تزال جارية؛ وفقًا لـ"رويترز".