محكمة العدل الدولية تعترف بحق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال الإبادة

أقرّت محكمة العدل الدولية بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وفي مستهل الجلسة التي تُعقد من أجل إعلان قرار أولي في شأن إجراءات عاجلة طالبت جنوب إفريقيا باتخاذها في حق اسرائيل، اعترفت المحكمة بأنه على الأقل بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
هذا وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل، بوقف الحملة العسكرية التي تنفّذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته عليها حماس في 7 أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.
وخلال الجلسة، أعربت المحكمة عن قلقها تجاه استمرار الخسائر في الأرواح بقطاع غزة.
وقالت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، إنها تتمتع بالسلطة القضائية للحكم على إجراءات الطوارئ التي طالبت بها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأكّدت أنها “لن ترفض القضية كما طلبت إسرائيل”، مشيرة إلى: “حق الفلسطينيين في حمايتهم من أعمال الإبادة الجماعية”.
ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية، التي دمّرت معظم أنحاء القطاع وقتلت أكثر من 25 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.