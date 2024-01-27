محكمة العدل الدولية تعترف بحق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال الإبادة

هذا وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل، بوقف الحملة العسكرية التي تنفّذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته عليها حماس في 7 أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.