الرئيس الصيني شي جين يفوز بولاية رئاسية جديدة

وصرّح الرئيس الصيني للصحفيين في قصر الشعب ببكين: "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي"؛ مشددًا على أنه "لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضًا بحاجة إلى الصين"؛ مضيفًا: "بعد أكثر من أربعين عامًا من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".