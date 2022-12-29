سفيرة إسرائيل في فرنسا تستقيل من منصبها رفضاً لحكومة "نتنياهو"

قدّمت السفيرة الإسرائيلية في فرنسا يائيل جيرمان استقالتها، اليوم (الخميس)، رفضاً للحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد نيلها ثقة الكنيست، حيث تعد الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وقالت يائيل جيرمان في رسالة أرسلتها إلى رئيس الحكومة الجديد، ونشرتها على "تويتر": "سياستكم وتصريحات وزراء حكومتكم ونواياكم التشريعيّة تتعارض مع ضميري ورؤيتي ومبادئ إعلان استقلال إسرائيل"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت: "في ظل هذه الظروف، لا يمكنني الكذب على نفسي والاستمرار في تمثيل سياسة مختلفة جذرياً عن كل ما أؤمن به، ولهذا أقدم لك استقالتي من منصبي سفيرة لإسرائيل في فرنسا".