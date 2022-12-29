سفيرة إسرائيل في فرنسا تستقيل من منصبها رفضاً لحكومة "نتنياهو"

وأضافت: "في ظل هذه الظروف، لا يمكنني الكذب على نفسي والاستمرار في تمثيل سياسة مختلفة جذرياً عن كل ما أؤمن به، ولهذا أقدم لك استقالتي من منصبي سفيرة لإسرائيل في فرنسا".