أوكرانيا تعلن أنها ستتسلّم ما بين 120 و140 دبابة غربية الصنع

في حين لم يكن هناك أي مؤشر على هجوم جديد أوسع، إلا أن القتال العنيف مستعر في الشرق، بينما تندفع روسيا نحو بخموت، المدينة التي تعتبرها مفتاحاً للاستيلاء على منطقة دونباس الثمينة.