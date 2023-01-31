أوكرانيا تعلن أنها ستتسلّم ما بين 120 و140 دبابة غربية الصنع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمته الليلية المعتادة ليل الإثنين-الثلاثاء: إن روسيا بدأت "الانتقام الكبير" من المقاومة الأوكرانية.
ويحذر زيلينسكي منذ أسابيع من أن موسكو تهدف إلى تصعيد هجومها على أوكرانيا بعد شهرين من الجمود الفعلي على طول الخط الأمامي الممتد عبر الجنوب والشرق.
في حين لم يكن هناك أي مؤشر على هجوم جديد أوسع، إلا أن القتال العنيف مستعر في الشرق، بينما تندفع روسيا نحو بخموت، المدينة التي تعتبرها مفتاحاً للاستيلاء على منطقة دونباس الثمينة.
وقال زيلينسكي: إن الهجمات الروسية في الشرق كانت بلا هوادة على الرغم من الخسائر الفادحة في الجانب الروسي، ووصفها بأنها ثأر لنجاح أوكرانيا في طرد القوات الروسية من العاصمة، شمال شرق وجنوب في وقت سابق من الحرب.
وقال زيلينسكي: "أعتقد أن روسيا تريد حقاً انتقامها الكبير. أعتقد أنهم بدأوا ذلك [بالفعل]".