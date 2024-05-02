"قائمة الأمم المتحدة السوداء".. توقعات بإدراج "إسرائيل" ومساعٍ من وراء الكواليس!

وكانت "إسرائيل" قد تمكنت من منع شملها في هذه القائمة السوداء، العام الماضي، رغم أن الدول والتنظيمات في هذه القائمة لا تخضع لعقوبات دولية فورية، إلا أن التخوف في "إسرائيل" هو أن شملها في القائمة السوداء سيشكل بداية لدفع عقوبات، مثل مقاطعة شركات تجارية وشركات أسلحة ضدها.