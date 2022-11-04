السلطات الموالية لروسيا تعلن حظر تجوال في خيرسون

أعلنت السلطات المعينة من موسكو، الجمعة، فرض "حظر تجول متواصل" في مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، بعد أن أجلت القوات الروسية آلاف المدنيين من المدينة، خشية هجوم عسكري كبير للقوات الأوكرانية.