السلطات الموالية لروسيا تعلن حظر تجوال في خيرسون

أعلنت السلطات المعينة من موسكو، الجمعة، فرض "حظر تجول متواصل" في مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، بعد أن أجلت القوات الروسية آلاف المدنيين من المدينة، خشية هجوم عسكري كبير للقوات الأوكرانية.
وقال نائب رئيس سلطات الاحتلال الروسي في خيرسون، "أعلن حظر تجول متواصل في مدينة خيرسون حتى نتمكن من الدفاع عن مدينتنا"، وفق ما ذكر موقع "العربية نت".
ودعا أكبر عدد ممكن من السكان إلى مغادرة المدينة، بعد حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المدنيين المتواجدين في خيرسون في جنوب أوكرانيا للابتعاد عن مناطق القتال الأكثر خطورةً.
وقال بوتين: "أولئك الذين يعيشون حالياً في خيرسون يجب إبعادهم عن مناطق القتال الأكثر خطورةً".
يشار إلى أن خيرسون واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلن بوتين ضمها إلى روسيا في احتفالية بالكرملين في سبتمبر أيلول الماضي.