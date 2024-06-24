الأمن العام الأردني يعلن ضبط متفجرات في محل تجاري بالعاصمة عمّان

قال الأمن العام الأردني في بيان، يوم الاثنين، إن تحقيقات الأجهزة الأمنية بقضية ماركا الجنوبية أسفرت عن الوصول إلى موقع آخر أخفى به الأشخاص ذاتهم مواد متفجرة في منطقة أبو علندا.