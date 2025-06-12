مع ضحايا على الأرض.. قائد شرطة أحمد أباد: "يبدو أنه لا ناجين من تحطم الطائرة الهندية"

قال قائد شرطة مدينة أحمد أباد "يبدو أنه لا ناجين من تحطم الطائرة الهندية"، التي كانت تقل أكثر من 240 شخصًا، بينهم طياران و10 من أفراد الطاقم، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".