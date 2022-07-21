إدراج 6 من كبار الضباط السوريين في القائمة السوداء بالاتحاد الأوروبي

وبحسب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المنشور اليوم الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن الشركة السورية (الكيان العسكري الخاص) متورطة في تجنيد متطوعين للمشاركة في العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وجاء في الوثيقة أنه "في ضوء خطورة الوضع، قرر المجلس إدراج ستة عسكريين سوريين ومنظمة واحدة متورطة في تجنيد المرتزقة إلى جانب الجيش الروسي على القائمة السوداء".