هدنة الثلاثة أيام تُوقف أصواتَ الانفجارات بالسودان وسط تبادل للاتهامات

توقّفت أصوات الانفجارات في أحياء عدة من العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الجمعة، بعد سريان هدنة خلال عيد الفطر مدتها 3 أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بعد أسبوع من القتال بين الطرفين في العاصمة ومناطق أخرى.
وتوقّفت، صباح اليوم السبت، أصواتُ الرصاص والمدافع بمحيط قيادة الجيش والقصر الرئاسي، وهي المناطق ذاتها التي كانت تشهد اشتباكات مستمرة على مدى 6 أيام.
وتبادل الطرفان الاتهامَ بخرق الهدنة؛ حيث تبادل جنودُ الجيش ومسلحون من قوات الدعم السريع إطلاقَ النار في أحياء من العاصمة حتى أثناء صلاة العيد.
وفي وقت سابق أظهرت لقطات بطائرات مسيرة بضعةَ أعمدة دخان في أنحاء الخرطوم والمدن القريبة الأخرى، التي تمثل معًا واحدةً من أكبر المناطق الحضرية في أفريقيا.
وأودت المواجهات بحياة المئات في العاصمة وفي غرب السودان أساسًا، وتدفع ثالث أكبر دولة في قارة أفريقيا إلى كارثة إنسانية في بلد يعتمد ربع سكانه بالفعل على المساعدات الغذائية.
وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة: إن 413 شخصًا لقوا حتفَهم، وأصيب 3551 منذ اندلاع القتال في السودان قبل 6 أيام، ومن بين القتلى 5 على الأقل من موظفي الإغاثة.