هدنة الثلاثة أيام تُوقف أصواتَ الانفجارات بالسودان وسط تبادل للاتهامات

توقّفت أصوات الانفجارات في أحياء عدة من العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الجمعة، بعد سريان هدنة خلال عيد الفطر مدتها 3 أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بعد أسبوع من القتال بين الطرفين في العاصمة ومناطق أخرى.