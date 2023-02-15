القوات الأوكرانية تحاول وقف الزحف الروسي بشرق البلاد والحفاظ على مواقعها

تخطّط القوات الروسية لتحقيق اختراق جديد في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا؛ حيث حشدت عشرات الآلاف من جنودها على مختلف الجبهات القتالية وعززت صفوفها بمرتزقة مجموعة فاغنر.
وتريد موسكو استغلال تأخر وصول المعدات العسكرية الغربية الحديثة إلى أوكرانيا لتحقيق انتصار خاطف مع حلول فصل الربيع. ومن جهتها تحاول القوات الأوكرانية الصمود والحفاظ على مواقعها.
جندي أوكراني في مقتبل العمر يوقف جرافته بعد أن انتهى من عملية حفر الخنادق والمتاهات خارج قرية شاسيفيا الواقعة على بعد 10 كيلومترات من باخموت، في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
تشهد هذه المدينة منذ عدة أيام معارك طاحنة بين القوات الأوكرانية والروسية، وتدوي أصوات المدفعية الثقيلة والقذائف عن قرب وتكسر الصمت الذي يلفّ سهول إقليم دونباس الشاسعة والمغطّاة بالثلوج.
تتّجه سيارات الإسعاف وشاحنات عسكرية وأخرى تابعة لمنظمات الإغاثة، نحو جبهة القتال بشكل متواصل محمّلة لأهالي باخموت بمساعدات غذائية وأدوية، ثم تعود منها بسرعة فائقة. نحن على بعد ثمانية كيلومترات فقط من قلب المعارك.