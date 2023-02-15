القوات الأوكرانية تحاول وقف الزحف الروسي بشرق البلاد والحفاظ على مواقعها

جندي أوكراني في مقتبل العمر يوقف جرافته بعد أن انتهى من عملية حفر الخنادق والمتاهات خارج قرية شاسيفيا الواقعة على بعد 10 كيلومترات من باخموت، في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.