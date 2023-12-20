"إسرائيل تعرض هدنة أسبوع وحماس اشترطت إنهاء الحرب".. هنية في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار

وتتزامن الزيارة مع ما نقله موقع "والا" الإسرائيلي عن أن إسرائيل أبلغت قطر استعدادها لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن 40 محتجزاً إسرائيلياً لدى حماس في غزة، فيما قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، إن حماس تشترط وقف الحرب قبل أي صفقة تبادل.