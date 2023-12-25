استشهاد 95 فلسطينيًّا وفقدان العشرات جراء قصف الاحتلال لوسط غزة

وأفاد شهود عيان، بأن طائرات ومدفعية الاحتلال فصلت مخيم البريج عن مخيم النصيرات من خلال قصف الطريق الواصل بينهما بعدة صواريخ، ويُسمَع في وسط القطاع دويّ انفجارات ضخمة ناتجة عن الغارات الإسرائيلية، كما شوهدت الدبابات الإسرائيلية تتقدم في شرق مخيم البريج مستخدمة سياسة الأرض المحروقة التي طالت مئات منازل الفلسطينيين في المخيم.