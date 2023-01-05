روسيا تعلن هدنة لمدة 36 ساعة.. وأوكرانيا: "نفاق" ولسنا في حاجة لها

أعلنت روسيا، اليوم (الخميس)، هدنة في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير الجاري، إلى الساعة 00:00 يوم 7 من الشهر ذاته.
وقال "الكرملين": "إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر وزير الدفاع سيرجي شويجو بإدخال نظام وقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في أوكرانيا"، وفقاً لـ"انترفاكس".
من جهتها، وصفت السلطات الأوكرانية، إعلان روسيا وقف إطلاق النار ليومي الجمعة والسبت، بأنه "نفاق".
وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولاك: "إن العرض الذي قدمه بوتين بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية، ليس له وصف سوى بالنفاق".
وأضاف: "إن كييف ليست في حاجة لهذه الهدنة".