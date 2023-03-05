ترامب يقترح بناء "مدن الحرية" ويشجع طفرة المواليد: سنعيد الحلم الأمريكي

وتُظهر استطلاعات الرأي أن دعم "ترامب" بين الجمهوريين منتشر في كل مكان؛ لكن من الواضح أنه ليس من المرشحين المحظورين، رغم أحداث السادس من يناير، ومن الممكن أن ينجح في الترشح.