مواد غذائية فسدت.. مئات شاحنات المساعدات تنتظر دخول غزة من معبر رفح

تنتظر آلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة على متن الشاحنات، اليوم (الخميس)، أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، للسماح بدخولها إلى القطاع المحاصر غداة اتفاق بين الرئيسين المصري والأميركي.
وأفاد شهود عيان بانتظار حوالي 150 شاحنة أمام معبر رفح، فيما تنتظر مئات الشاحنات في مدينة العريش، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويحذّر سائقو الشاحنات من أن لديهم ضمن المساعدات مواد غذائية قد تعرض للتلف بسبب الانتظار لفترات طويلة.
وأعلنت القاهرة فجر اليوم أنّ الرئيسين المصري عبدالفتّاح السيسي والأميركي جو بايدن، اتّفقا خلال مكالمة هاتفية على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام.
ولم يحدد بيان للرئاسة المصرية متى سيبدأ دخول المساعدات للقطاع، لكنّه أتى بعيد إعلان "بايدن" أنّ "السيسي" وافق على السماح بإدخال 20 شاحنة كدفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر رفح إلى القطاع المحاصر الذي يقطنه 2,4 مليون شخص.