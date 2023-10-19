مواد غذائية فسدت.. مئات شاحنات المساعدات تنتظر دخول غزة من معبر رفح

تنتظر آلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة على متن الشاحنات، اليوم (الخميس)، أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، للسماح بدخولها إلى القطاع المحاصر غداة اتفاق بين الرئيسين المصري والأميركي.