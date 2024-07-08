أستراليا تفرض حظر تجول خلال ساعات الليل بعد حوادث عنف

أصدرت أستراليا قرارًا بفرض حظر تجول لمدة ثلاث ليال، اليوم الاثنين، في بلدة "أليس سبرينجز" السياحية، بعد عدة حوادث عنف، منها اعتداء على أربعة من أفراد الشرطة خارج الخدمة.
وقال مفوض شرطة الإقليم الشمالي مايكل مورفي: إن "أضرارًا جسيمة واضطرابات مدنية" حدثت خلال الساعات الاثنين والسبعين الماضية في "أليس سبرينجز".
وأوضح "مورفي" للصحفيين، أن أفراد الشرطة تعرضوا للهجوم أثناء عودتهم إلى منازلهم. ويسري حظر التجول اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.. وبموجب قوانين جديدة دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، يتمتع مفوض الشرطة بسلطة فرض حظر لثلاثة أيام للسيطرة على أي حوادث عنف، ويمكنه أن يطلب من الحكومة تمديدًا.