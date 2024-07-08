أستراليا تفرض حظر تجول خلال ساعات الليل بعد حوادث عنف

وأوضح "مورفي" للصحفيين، أن أفراد الشرطة تعرضوا للهجوم أثناء عودتهم إلى منازلهم. ويسري حظر التجول اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.. وبموجب قوانين جديدة دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، يتمتع مفوض الشرطة بسلطة فرض حظر لثلاثة أيام للسيطرة على أي حوادث عنف، ويمكنه أن يطلب من الحكومة تمديدًا.