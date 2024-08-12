مخاطر الغزو وضبابية الهدف.. قلق أمريكي من "رد روسي انتقامي" على هجوم كورسك

جاء ذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر في البيت الأبيض، حيث تابعت: "يخشى المسؤولون الأمريكيون من قيام روسيا بضربة واسعة النطاق على البنية التحتية الحيوية بأوكرانيا؛ ردًا على عملية كييف (المحفوفة بالمخاطر)"، حيث تكمن مخاطر الغزو الأوكراني في منطقة كورسك في أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل خسارة مواقعها بشكل مُطّرد في جميع قطاعات جبهة العملية العسكرية الخاصة، حسب ما أوضحت "وول ستريت جورنال".