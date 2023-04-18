بعد إطلاق النار على الموكب الدبلوماسي.. "بلينكن" يحذّر البرهان وحميدتي: الأمر "غير مقبول"

واستدعت الحادثة تحذيرًا مباشرًا من بلينكن الذي أجرى اتصالين هاتفيين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء مع كل من قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو؛ ليبلغهما بأن أي خطر على الدبلوماسيين الأمريكيين هو أمر غير مقبول.