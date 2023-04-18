بعد إطلاق النار على الموكب الدبلوماسي.. "بلينكن" يحذّر البرهان وحميدتي: الأمر "غير مقبول"

في حادثةٍ وصَفَها بأنها "طائشة" و"غير مسؤولة". قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء: إن موكبًا دبلوماسيًّا أمريكيًّا تَعرض لإطلاق نار، الاثنين، في السودان؛ فيما يبدو أنه هجوم شنته عناصر مرتبطة بقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
واستدعت الحادثة تحذيرًا مباشرًا من بلينكن الذي أجرى اتصالين هاتفيين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء مع كل من قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو؛ ليبلغهما بأن أي خطر على الدبلوماسيين الأمريكيين هو أمر غير مقبول.
وقال بلينكن وفق "سكاي نيوز عربية": "أستطيع أن أؤكد أن موكبًا دبلوماسيًّا أمريكيًّا تَعرض لإطلاق نار أمس".
وأضاف: "أوضحت بما لا يدع مجالًا للشك، أن أي تهديدات بشن هجمات على دبلوماسيينا أو تعريضهم للخطر؛ غير مقبول على الإطلاق".
وأضاف: "لدينا مخاوف عميقة بالطبع بشأن الوضع الأمني ككل؛ إذ يؤثر على المدنيين والدبلوماسيين وموظفي الإغاثة".
وأدت المواجهات في السودان إلى مقتل 185 على الأقل وإصابة أكثر من 1800 آخرين؛ بينما يتحدث الطرفان عن تحقيق مكاسب في الصراع الذي شهد شن ضربات جوية ومدفعية.