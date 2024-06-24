من "مغيّب" إلى "سياسي متمرس".. لماذا غيّر "ترامب" فجأة لهجته عن "بايدن"؟
بعد أشهر من السخرية من الرئيس جو بايدن، ووصفه بأنه "مغيب يعاني من ضعف إدراكي، ولا يستطيع إنهاء جملة أو النزول من على المسرح"، غيّر الرئيس السابق دونالد ترامب وحملته الانتخابية نبرتهم قبل أيام من المناظرة الحاسمة للانتخابات الرئاسية، التي تستضيفها شبكة "سي إن إن" الخميس المقبل، حيث تحول "بايدن" فجأة إلى "منافس جدير"، و"شخص ذي قدرات كبيرة" و"متمرس في الأداء السياسي لا يستهان به"، وفقاً لـ"ترامب" ومساعديه.
ويعد تحول فريق "ترامب" ملحوظاً تماماً، بالنظر إلى هجومهم الشرس على قدرات "بايدن"، ويرجع سبب ذلك إلى مخاوفهم المحتملة من أنهم وضعوا عتبة منخفضة للغاية لأداء الرئيس قبل المناظرة التي ستجري في ولاية أتلانتا.
وحاول حاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغوم، وهو مرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس لـ"ترامب"، إعادة ضبط التوازن على برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" أمس، حيث قال عن "بايدن": "لقد ترشح هذا الرجل للمناصب أكثر من اثنتي عشرة مرة. لقد ترشح للرئاسة أربع مرات. لقد كان يخوض الحملات الانتخابية منذ أن كان الرئيس نيكسون في منصبه، هذا الرجل لديه القدرة"، كما يحاول "ترامب" أيضًا التحوط ضد أداء "بايدن" الأقوى من المتوقع من خلال الإيحاء بأن خصمه سيكون "مضخماً".
تعادل المنافسة
وتكثف حملة "بايدن" في الوقت نفسه، محاولتها الجديدة لتصوير "ترامب" على أنه مجرم "مختل" وغير أخلاقي، يسعى إلى الاستفادة من أصدقائه الأثرياء وغير صالح للعودة إلى المكتب البيضاوي، وتحتفل حملة الرئيس، التي تحيي الذكرى الثانية لإلغاء حكم "رو ضد وايد" هذا الأسبوع، وتجعل الإجهاض قضية رئيسية في الانتخابات، في مذكرة الأحد، بأن المناظرة المباشرة ستوضح أخيرًا للناخبين التناقض، الذي يعتقد "بايدن" أنه لا يؤهل "ترامب".
وقال مدير الاتصالات في الحملة مايكل تايلر: "ستكون مناظرة يوم الخميس واحدة من أولى اللحظات في هذه الحملة الرئاسية، التي ستتاح فيها لقطاع أكبر من الناخبين الأمريكيين الفرصة لمشاهدة الاختيار الحاسم بين جو بايدن، الذي يناضل من أجل الشعب الأمريكي، ودونالد ترامب، الذي يناضل من أجل نفسه كمجرم مدان بحملة انتقام وثأر غير متزنة".
وتعكس الادعاءات الغريبة قبل المناظرة الأهمية الحيوية للمناظرة، حيث تتعادل المنافسة بين "بايدن" و"ترامب" قبل أكثر من أربعة أشهر بقليل من يوم الانتخابات. وتأتي المواجهة وسط مرارة بين الخصوم، خاصة في أعقاب ادعاء "ترامب" الكاذب بأنه فاز في انتخابات عام 2020، ويضيف ظل إدانة "ترامب" الجنائية - والحكم عليه في نيويورك الشهر المقبل - مستوى إضافيًا من التوتر في الوقت، الذي يهدد فيه الرئيس السابق باستخدام فترة ولاية ثانية للانتقام من أعدائه، بينما يحذر "بايدن" من أن "ترامب" سيدمر الديمقراطية.
النهج المدروس
ويتباين استخدام "ترامب" لأحداث عطلة نهاية الأسبوع كتجارب تدريبية مع نهج "بايدن" المدروس. حيث يعكف الرئيس على الإعداد في معسكر ديفيد بماريلاند مع فريق كبير من المساعدين وخبراء المناظرات استعدادًا للاجتماع مع "ترامب"، الذي قد يحدد مصير حملته لإعادة انتخابه.
وسيتمكن ملايين الناخبين الخميس من تقييم طاقة الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا وتحمله وحدته الذهنية، الذي بدا أنه قد شاخ وبطئ بشكل ملحوظ في منصبه، في حين أن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الأمريكيين يعتقدون أنه كبير في السن لولاية أخرى. وقلق عدد أقل من الناخبين بشأن الصحة المعرفية لـ"ترامب"، الذي يبلغ من العمر 78 عامًا فقط، لكن سلوك الرئيس السابق الصاخب وهجماته على النظام القضائي والحقائق وإعجابه بالدكتاتوريين الأجانب، التي تثير إعجاب مؤيديه، غالبًا ما تنفر ناخبي الضواحي في الولايات المتأرجحة الذين من المرجح أن يقرروا الرئيس التالي.