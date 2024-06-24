من "مغيّب" إلى "سياسي متمرس".. لماذا غيّر "ترامب" فجأة لهجته عن "بايدن"؟

وسيتمكن ملايين الناخبين الخميس من تقييم طاقة الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا وتحمله وحدته الذهنية، الذي بدا أنه قد شاخ وبطئ بشكل ملحوظ في منصبه، في حين أن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الأمريكيين يعتقدون أنه كبير في السن لولاية أخرى. وقلق عدد أقل من الناخبين بشأن الصحة المعرفية لـ"ترامب"، الذي يبلغ من العمر 78 عامًا فقط، لكن سلوك الرئيس السابق الصاخب وهجماته على النظام القضائي والحقائق وإعجابه بالدكتاتوريين الأجانب، التي تثير إعجاب مؤيديه، غالبًا ما تنفر ناخبي الضواحي في الولايات المتأرجحة الذين من المرجح أن يقرروا الرئيس التالي.