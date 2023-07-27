أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخًا روسيًّا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الأربعاء، أنها اعترضت 36 صاروخ كروز أطلقتها روسيا في موجة قصف جديدة؛ وذلك في الشهر الثامن عشر من غزو موسكو لأوكرانيا.
وكتب قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك على تيلغرام "في 26 يوليو، تم تدمير 36 صاروخ كروز للعدو"، دون أن يوضح ما إذا كانت صواريخُ روسية قد بلغت أهدافها خلال هذا الهجوم.
وقالت القوات الجوية إن القوات الأوكرانية اعترضت ثلاثة صواريخ طراز "كاليبر" في حملة ضربات أولى بعد الظهر، ثم 33 صاروخًا طراز "إكس- 101" و"إكس- 555" مساء.
وأوضح المصدر نفسه أن الصواريخ أطلقت من ثماني قاذفات استراتيجية روسية "تو- 95" من الجهة الجنوبية الشرقية في اتجاه غرب أوكرانيا.
كذلك أشارت القوات الجوية إلى قصف روسي آخر مساء الأربعاء بواسطة مقاتلات "ميغ- 31" أطلقت أربعة صواريخ فرط صوتية طراز "كينجال" يصعب اعتراضها.
وطالت هذه الضربة منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا، والتي سَبَق أن استهدفتها روسيا مرارًا.