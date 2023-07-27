أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخًا روسيًّا

وكتب قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك على تيلغرام "في 26 يوليو، تم تدمير 36 صاروخ كروز للعدو"، دون أن يوضح ما إذا كانت صواريخُ روسية قد بلغت أهدافها خلال هذا الهجوم.