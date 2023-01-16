"موجة الإعدامات" تُعرّض سفير إيران للاستدعاء أمام الخارجية الألمانية مرتين خلال أسبوع

استدعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم (الإثنين) السفير الإيراني لدى برلين للمرة الثانية خلال أسبوع، في أعقاب تنفيذ طهران عدداً من الإعدامات.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، بأن السفير الإيراني استُدعي على خلفية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وموجة إعدامات، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأعلنت إيران السبت الماضي إعدام المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، وهو إيراني بريطاني أدين بتهمة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات البريطانية، الأمر الذي أثار شجب الدول الغربية ومنظمات غير حكومية.