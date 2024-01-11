في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا.. محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة بغزة تبدأ اليوم أمام العدل الدولية

وتعتبر دعوى "الإبادة" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تاريخية؛ حيث أرسلت بريتوريا عددًا من أبرز محاميها إلى لاهاي من أجل مواجهة قانونية في محكمة العدل الدولية لإجبار إسرائيل على وقف هجومها الدامي على قطاع غزة والذي خلّف نحو 30 ألف قتيل ومفقود ومئات آلاف الجرحى والمشردين.