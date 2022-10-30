رئيس الصومال: 100 قتيل و300 جريح في تفجيرين استهدفا وزارة التربية بمقديشو

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم، بعد تفقده موقع الهجوم إن عدد القتلى بلغ 100 شخص؛ فيما جُرِح 300 آخرون؛ مشيرًا إلى أن عدد القتلى والجرحى يواصل الارتفاع.