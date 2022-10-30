رئيس الصومال: 100 قتيل و300 جريح في تفجيرين استهدفا وزارة التربية بمقديشو

ارتفع عدد القتلى إلى 100 شخص إثر الهجوم الذي وقع أمس، بسيارتين مفخختين عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم، بعد تفقده موقع الهجوم إن عدد القتلى بلغ 100 شخص؛ فيما جُرِح 300 آخرون؛ مشيرًا إلى أن عدد القتلى والجرحى يواصل الارتفاع.
ووقع الهجوم عند تقاطع زوبي الذي سَبَق أن انفجرت شاحنة مفخخة عنده في 14 أكتوبر 2017؛ مما أدى إلى مقتل 512 شخصًا وإصابة أكثر من 290.
يُذكر أن السيارتين المفخختين انفجرتا بفارق دقائق قرب تقاطع مزدحم في مقديشو، وتلا ذلك إطلاق نار في هجوم استهدف وزارة التربية الصومالية؛ مما أدى إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة فيما تطايرت الشظايا وارتفعت سحب الدخان والغبار في الجو.