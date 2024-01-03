64.77%.. التضخم السنوي في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 13 شهرًا

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولًا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عامًا عند 85.51% في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37% خلال العام الماضي.