64.77%.. التضخم السنوي في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 13 شهرًا

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93%؛ وفقًا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28% في نوفمبر. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وتَوقع استطلاع لـ"رويترز"، ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1% في ديسمبر، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1%. وبلغ التضخم في نوفمبر 61.98% على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنتهي، والتي سجلت 93.2%، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1%، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72% خلال العام.
وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكَس البنك المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس (ما يعادل 34%) إلى 42.5%؛ بهدف السيطرة على التضخم.
ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49%، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع. ويستفيد نحو سبعة ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة؛ وفقًا لخبراء اقتصاديين.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولًا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عامًا عند 85.51% في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37% خلال العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14% على أساس شهري في ديسمبر، و44.22% على أساس سنوي.