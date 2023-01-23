أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف "الثوري" و10 مسؤولين كبار

وأضافت أن العقوبات شملت 10 مسؤولين إيرانيين على صلة بقمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، من بينهم نائب وزير المخابرات والأمن، وأربعة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في إيران.