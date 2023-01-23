أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف "الثوري" و10 مسؤولين كبار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الاثنين)، فرض عقوبات جديدة على إيران، استهدفت مؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، و10 مسؤولين إيرانيين كبار؛ لارتباطهم بقمع الاحتجاجات.
وأوضحت الوزارة الخزانة في بيان أن العقوبات الجديدة استهدفت المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني.
وأضافت أن العقوبات شملت 10 مسؤولين إيرانيين على صلة بقمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، من بينهم نائب وزير المخابرات والأمن، وأربعة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في إيران.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات الجديدة جرت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.