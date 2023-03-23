"ميدفيديف": أي محاولة لاعتقال "بوتين" ستكون إعلان حرب على روسيا

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم (الخميس)، من أن أي محاولة لإلقاء القبض على الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه ستكون بمثابة إعلان حرب على روسيا.
وقال "ميدفيديف"، وهو رئيس سابق وحليف قوي لـ"بوتين"، لوسائل إعلام روسية: "إن المحكمة الجنائية الدولية كيان قانوني لا قيمة له، لم يفعل في أي وقت من الأوقات أي شيء مهم، وهناك دول لا تعترف بالمحكمة؛ منها روسيا والصين والولايات المتحدة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق "بوتين" يوم الجمعة الماضي، واتهمته بارتكاب جريمة حرب، وهي ترحيل قسري لمئات الأطفال من أوكرانيا.