"ميدفيديف": أي محاولة لاعتقال "بوتين" ستكون إعلان حرب على روسيا

وقال "ميدفيديف"، وهو رئيس سابق وحليف قوي لـ"بوتين"، لوسائل إعلام روسية: "إن المحكمة الجنائية الدولية كيان قانوني لا قيمة له، لم يفعل في أي وقت من الأوقات أي شيء مهم، وهناك دول لا تعترف بالمحكمة؛ منها روسيا والصين والولايات المتحدة"، وفقًا لـ"فرانس برس".