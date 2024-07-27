"السير على حبل سياسي دقيق".. لماذا يصلح "نتنياهو" علاقته بـ"ترامب"؟

ويبدو أن "ترامب" أيضًا حريص على إنهاء الحرب، وركز انتقاده العلني على إدارة "نتنياهو" للعلاقات العامة للصراع، وفي برنامج "فوكس آند فريندز"، قال "ترامب": إن إسرائيل تتعرض للدمار؛ بسبب الدعاية السيئة حول حربها مع غزة، وأنه يريد من نتنياهو أن ينهي الأمر وينتهي منه بسرعة"، مضيفًا: "يجب أن ينتهي الأمر بسرعة لأنهم يتعرضون للدمار بسبب هذه الدعاية. وتعرفون، إسرائيل ليست جيدة جدًّا في العلاقات العامة، وعليهم أن ينتهوا من ذلك بسرعة، لأن العالم لا يتقبل ذلك بشكل جيد".