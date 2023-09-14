لو طبقته ليبيا لتجنبت الكارثة.. مسؤول أممي يتحدث عن "الإجراء الغائب"!

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 36 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في ليبيا، وأن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة، و3 آلاف شخص في البيضاء، وألف شخص في المخيلي، و2085 شخصًا ما زالوا نازحين في بنغازي.