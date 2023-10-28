مصر تتهم إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وقال المتحدث: "لوحظ وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة، فضلاً عن البطء في إجراءات التفتيش، والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر".