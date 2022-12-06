يصل مداها لـ500 كم.. روسيا تنشر صواريخها قرب اليابان و"طوكيو" تردّ!

وتقول اليابان إن جزر الكوريل، التي تسيطر عليها روسيا، تابعة لها وتطلق عليها اسم الأراضي الشمالية؛ حيث يعود النزاع لنهاية الحرب العالمية الثانية عندما سيطرت عليها القوات السوفييتية من اليابان.