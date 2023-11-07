وصول 596 شاحنة مساعدات إلى غزة ولم تكن أي منها محملة بالوقود

وصلت إلى قطاع غزة 596 شاحنة مساعدات بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والذي أفاد بأن الوقود لم يكن ضمن المواد التي حملتها هذه الشاحنات.
وفي سياق متصل دعا الأمين العام للأمم المتحدة لوقف عاجل لإطلاق النار محذرًا من أن غزة تتحول إلى "مقبرة للأطفال".
وأعلن بنيامين نتانياهو مجددًا رفضه وقف إطلاق النار في غزة وأكد بأن إسرائيل ستتولى لفترة غير محدّدة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في القطاع بعد الحرب ضد حماس.
ميدانيًا، لا تزال تدور حرب شوارع بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلي حماس، أعنفها في شمال القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي تقسيم غزة إلى شطرين جنوبي وشمالي.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفضه وقف إطلاق النار، وقال إن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حاليًا ضد حركة حماس.
ويخشى المجتمع الدولي اتساع نطاق النزاع، خصوصًا في الصفة الغربية، التي زارها بلينكن الأحد، ودعا إلى وقف "عنف المتطرفين" ضد الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967. كما تزداد المخاوف من احتمال توسع النزاع ليشمل لبنان، مع تبادل يومي للقصف وإطلاق النار عند الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.