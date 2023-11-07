وصول 596 شاحنة مساعدات إلى غزة ولم تكن أي منها محملة بالوقود

ويخشى المجتمع الدولي اتساع نطاق النزاع، خصوصًا في الصفة الغربية، التي زارها بلينكن الأحد، ودعا إلى وقف "عنف المتطرفين" ضد الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967. كما تزداد المخاوف من احتمال توسع النزاع ليشمل لبنان، مع تبادل يومي للقصف وإطلاق النار عند الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.