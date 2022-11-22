في رسالة وجّهتها لتركيا والأكراد.. أمريكا ترفض أي تحرك عسكري يزعزع الوضع في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) رفضها أي تحرك عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا؛ وذلك في غمرة تصعيد للهجمات الانتقامية من قبل تركيا وفصائل مسلحة كردية على الحدود السورية، وبعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية برية داخل سوريا.