في رسالة وجّهتها لتركيا والأكراد.. أمريكا ترفض أي تحرك عسكري يزعزع الوضع في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) رفضها أي تحرك عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا؛ وذلك في غمرة تصعيد للهجمات الانتقامية من قبل تركيا وفصائل مسلحة كردية على الحدود السورية، وبعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية برية داخل سوريا.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن أبلغت أنقرة قلقها البالغ من تأثير التصعيد على هدف محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي"، وفقًا لـ"رويترز".
وقال المتحدث: "تم حث تركيا على عدم شنّ مثل هذه العمليات، وبالمثل تمامًا تم حث شركائنا الأكراد على عدم شن هجمات أو التصعيد".
وتحالفت الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تقودها وحدات حماية الشعب في القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مما تسبب في خلاف عميق مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.
وشنّت طائرات حربية تركية بالفعل هجمات جوية على قواعد للمسلحين الأكراد في سوريا والعراق الأحد الماضي، دمرت خلالها 89 هدفًا لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، التي تقول أنقرة إنها جناح لحزب العمال الكردستاني.