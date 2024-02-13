ألمانيا تطالب "إسرائيل" بتوفير ممرات آمنة للمدنيين في رفح

وقالت "بيربوك" خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، في برلين قبل توجهها غداً إلى "إسرائيل": "لجأ مئات آلاف الأشخاص إلى رفح بأمر من إسرائيل، ويجب أن يستمر هؤلاء بالتمتع بالحماية فيها"، وفقاً لـ"فرانس برس".