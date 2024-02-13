ألمانيا تطالب "إسرائيل" بتوفير ممرات آمنة للمدنيين في رفح

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، "إسرائيل"، اليوم (الثلاثاء)، إلى توفير ممرات آمنة للمدنيين في رفح، الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وقالت "بيربوك" خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، في برلين قبل توجهها غداً إلى "إسرائيل": "لجأ مئات آلاف الأشخاص إلى رفح بأمر من إسرائيل، ويجب أن يستمر هؤلاء بالتمتع بالحماية فيها"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأعربت عن شعورها بقلق بالغ إزاء إعلان "إسرائيل" اعتزامها شن هجوم عسكري كبير على رفح.
من جانبه، قال "المالكي": "يجب أن يتمكّن النازحون في رفح من العودة إلى بيوتهم حتى لو كانت مدمرة".
وطالب بتوفير ممرات آمنة للمدنيين في رفح.