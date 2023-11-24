بينهم 4 أطفال و6 نساء.. إسرائيل تعلن تسلمها الدفعة الأولى من الأسرى

وكانت مصر قد تسلمت من الصليب الأحمر 24 محتجزًا، أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الخارجية القطرية إن بينهم تايلانديون أُطلق سراحهم خارج إطار صفقة التبادل المتفق عليها في إطار الهدنة.