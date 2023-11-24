بينهم 4 أطفال و6 نساء.. إسرائيل تعلن تسلمها الدفعة الأولى من الأسرى

تسلمت إسرائيل الدفعة الأولى من الأسرى المحتجزين لدى حماس؛ إذ أظهرت قائمة إسرائيلية رسمية أن أربعة أطفال وست نساء مسنات كانوا من بين المجموعة الأولى المكونة من 13 رهينة إسرائيلية، تم إطلاق سراحهم اليوم الجمعة بموجب اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي التفاصيل، تضم القائمة الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ثلاث فتيات وصبيًّا، تتراوح أعمارهم بين عامين وتسعة أعوام، إضافة إلى ست نساء، تزيد أعمارهن على 70 عامًا.
وينتمي ثمانٍ من الرهائن الثلاث عشرة المفرج عنهم إلى ثلاث عائلات، وفقًا لـ"العربية نت".
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الجمعة أن المجموعة الأولى من المحتجزين المفرج عنهم دخلوا إسرائيل برفقة قوات الجيش الإسرائيلي.
وأضاف أدرعي عبر منصة "إكس": "تقوم وحدة نخبة من الجيش، وقوة من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بمرافقة المختطفين العائدين إلى ديارهم بعد أن تم إجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية داخل الأراضي الإسرائيلية. وترافق قواتنا العائدين حتى يتم نقلهم إلى أحضان عائلاتهم".
وشدد "أدرعي" على أن إسرائيل ستواصل العمل مع المؤسسات الأمنية كافة من أجل إعادة جميع المحتجزين.
وكانت مصر قد تسلمت من الصليب الأحمر 24 محتجزًا، أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الخارجية القطرية إن بينهم تايلانديون أُطلق سراحهم خارج إطار صفقة التبادل المتفق عليها في إطار الهدنة.
وأكد المتحدث القطري ماجد الأنصاري عبر منصة "إكس" تسلُّم الصليب الأحمر 24 مدنيًّا، كانوا محتجزين في قطاع غزة، بينهم "عدد من المدنيين من النساء والأطفال في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية".
وقال الأنصاري: "تضم مجموعة المفرج عنهم 13 من الجنسية الإسرائيلية، بعضهم من مزدوجي الجنسية، إضافة إلى 10 مواطنين تايلانديين، ومواطن فلبيني".وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: "كما نؤكد
الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقًا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق".
وأكد الصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أيضًا عبر منصة "إكس" إطلاق سراح هذا العدد؛ إذ قال: "سهلنا هذا الإفراج من خلال نقلهم من غزة إلى معبر رفح".
وبموجب اتفاق الهدنة، المقرر أن تستمر أربعة أيام، تفرج حماس في المرحلة الأولى عن نحو 50 امرأة وطفلاً إسرائيليًّا مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 150 سجينًا فلسطينيًّا، معظمهم من النساء والقُصَّر.