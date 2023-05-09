بلا دبابات متقدمة ولا طائرات.. روسيا تحيي "عيد النصر" باحتفال متواضع

في الذكرى الـ78 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، غابت عن الاحتفالات الرسمية في العاصمة موسكو، اليوم (الثلاثاء)، الدبابات المتقدمة والطائرات، التي عادة ما يعرضها الكرملين في الاستعراض التقليدي في اليوم المسمى بـ"يوم النصر".
وجرت العادة أن تعرض روسيا أحدث وأقوى ما لديها من أسلحة ومعدات عسكرية، لكن استعراض هذا العام في الساحة الحمراء بموسكو، لم يغب عنه الاستعراض الجوي بالمقاتلات الحديثة في سماء العاصمة الروسية، بل أتى إلى جانب بعض المدرعات فقط بدبابة واحدة وحيدة تاريخية من طراز T-34 كانت قد استُخدمت في الحرب العالمية الثانية.
وألغيت خلال السنوات الماضية، في بعض المرات الاستعراضات الجوية أثناء احتفالات التاسع من مايو؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن الأجواء في موسكو هذا العام كانت مشمسة وصافية، ورغم ذلك، لم تحلق المقاتلات الروسية فوق الساحة الحمراء.
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن الاستعراض العسكري انتهى في غضون أقل من ساعة.
من جانبها، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن 8 آلاف جندي شاركوا في الاستعراض، مقارنة بـ11 ألف جندي في استعراض العام الماضي.
وتحاول موسكو من خلال ذلك "التقشف" الملاحظ في الاستعراض السنوي، حسب مراقبين، أن تخفي مدى انخفاض قدرات جيشها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.