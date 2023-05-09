بلا دبابات متقدمة ولا طائرات.. روسيا تحيي "عيد النصر" باحتفال متواضع

وجرت العادة أن تعرض روسيا أحدث وأقوى ما لديها من أسلحة ومعدات عسكرية، لكن استعراض هذا العام في الساحة الحمراء بموسكو، لم يغب عنه الاستعراض الجوي بالمقاتلات الحديثة في سماء العاصمة الروسية، بل أتى إلى جانب بعض المدرعات فقط بدبابة واحدة وحيدة تاريخية من طراز T-34 كانت قد استُخدمت في الحرب العالمية الثانية.