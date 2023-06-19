تشكيل خامس حكومة في الكويت في أقل من عام

أبصرت حكومة جديدة في الكويت، هي الخامسة في أقلّ من عام، النور، الأحد، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقل من أسبوعين من فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية.