إسرائيل عن مقتل "مجندة" فجر اليوم: كان "كمينًا مزدوجًا" بعبوتين ناسفتين

وقال جيش الاحتلال إنه خلال العملية الليلية في جنين "أصيب مقاتلون بعد أن داسوا على عبوة ناسفة قوية. وساعدت مروحية قتالية من الجو في عملية الإنقاذ، واستمرت ⁠العملية بعد عدة ساعات لإنقاذ المركبة وبقية القوات من مكان الحادث".