لمواجهة الفيضانات.. "التعاون الإسلامي" تناشد الدول الأعضاء تقديم الدعم العاجل لليبيا

ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة وجميع الشركاء الدوليين، تقديم المساعدة العاجلة إلى ليبيا والإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها السلطات الليبية عقب الإعصار القوي غير المسبوق الذي أصاب عدة مدن فيها مخلفاً آلاف الضحايا وآلاف المصابين والمفقودين وخسائر فادحة في الممتلكات من جرّاء والسيول والفيضانات العارمة التي غمرت أرجاء من البلاد.