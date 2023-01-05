كوريا الجنوبية تعترف بأن "مسيرات" بيونجيانج اخترقت منطقة حظر الطيران فوق المكتب الرئاسي

أقرّ الجيش الكوري الجنوبي، اليوم "الخميس"، بأن مسيّرة كورية شمالية اخترقت منطقة حظر الطيران حول المكتب الرئاسي، في توغّل نادر الحدوث الشهر الماضي كان قد نفاه في السابق.