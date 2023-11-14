توقيع جماعي على "مذكرة سقوط ماكرون".. دبلوماسيون فرنسيون: منحاز لإسرائيل

وكتب "بلينكن"؛ في رسالته الإلكترونية: "أعلم أنه بالنسبة لكثيرين منكم، فإن المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة لها أثر شخصي كبير، إن الألم الذي يصاحب رؤية الصور اليومية للرضّع والأطفال وكِبار السن والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون في هذه الأزمة أمرٌ مؤلمٌ، أشعر بذلك بنفسي".