"حمدوك": حرب أهلية في السودان ستكون كابوسًا عالميًا وحروب سوريا واليمن وليبيا مجرد مبارزات صغيرة

سقط مئات القتلى وأصيب الآلاف منذ 15 أبريل نيسان، عندما اشتعل فتيل صراع قديم على السلطة بين الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية.
تنتهي ليل الأحد هدنة الثلاثة أيام المتفق عليها بين الجيش وقوات الدعم السريع لوقف القتال في السودان على وقع تواصل الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في العاصمة.
غرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف نيسان/أبريل الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقّب "حميدتي".
أوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلاً و4599 جريحًا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.
وحذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك السبت، من أن النزاع في السودان قد يتفاقم إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد له.
وقال حمدوك في حديث مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني مو إبراهيم خلال مناسبة استضافها الأخير، ضمن نشاطات مؤسسته للحكم والقيادة في نيروبي: "إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية (...) فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة".