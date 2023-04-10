الوثائق الأمريكية المسربة اضطرت أوكرانيا لتعديل بعض خططها العسكرية

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم (الاثنين)، عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا اضطرت لتعديل بعض خططها العسكرية قبل هجوم مضاد تفاخرت به كثيراً؛ بسبب تسريب وثائق أمريكية سرية.