الوثائق الأمريكية المسربة اضطرت أوكرانيا لتعديل بعض خططها العسكرية

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم (الاثنين)، عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا اضطرت لتعديل بعض خططها العسكرية قبل هجوم مضاد تفاخرت به كثيراً؛ بسبب تسريب وثائق أمريكية سرية.
وبيّن مساعد الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك، أن الخطط الاستراتيجية لأوكرانيا لم تتغير، لكن الخطط التكتيكية الأكثر دقة تخضع دائماً للتغيير.
وأضاف "بودولياك" أن السيناريوهات العملياتية والتكتيكية تخضع للتنقيح باستمرار، بناءً على تقييم الوضع في ساحة المعركة، وتوافر الموارد ومعلومات المخابرات، حول موارد العدو وما إلى ذلك.
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، من المستحيل إعادة تقييم الخطط؛ لأنها قيد الإعداد.