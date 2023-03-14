"بوتين": الحرب في أوكرانيا معركة وجود لروسيا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الثلاثاء"، أن "الحرب في أوكرانيا معركة وجود للدولة الروسية".
وفي حديث لعمّال مصنع تابع لقطاع الطيران المدني في بورياتيا شرقي البلاد؛ قال "بوتين": "إن خصومنا سيخلقون مشاكلَ لنا في المدى المتوسّط، وهذه المخاطرة موجودة"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشار إلى أن الشركات الغربية التي تركت روسيا كانت تعتقد أن كلّ شيء سينهار، ولكن هذا لم يحدث.
وذكر "بوتين" أن أساس الاستقرار الروسي أقوى مما كان يعتقده أي أحد، والنظام المالي أصبح أقوى، ومستوى المبيعات يرتفع في السوق المحلية.