"الحرية والتغيير" تعقد اجتماعًا موسّعًا في مصر لبحث إنهاء الحرب في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم "الأحد"، أن قيادتها ستعقد اجتماعًا موسّعًا في القاهرة، الاثنين والثلاثاء؛ لبحث سبل إنهاء الحرب الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضحت قوى الحرية والتغيير، في بيان عبر "فيسبوك"، أنها ستجري مشاورات مع قيادات المجتمع السوداني الموجودين في مصر حول بناء مستقبل جديد للسودان.
وذكرت أن انعقادَ الاجتماع، الذي وصفته بـ"المفصلي والتاريخي"، في مصر؛ أمرٌ ذو دلالات سياسية عديدة؛ تأكيدًا على أن ما يجمع بين السودان ومصر وشعبَي البلدين سيبقى وسيظلّ هو الأصل السائد.
وأعربت عن شكرها لمصر قيادة وحكومة وشعبًا لاستضافة السودانيين قبل الحرب وبعدها، وحرص مؤسسات الدولة المصرية على لعب دور محوري ومفصلي مع بلدان الجوار والإقليم والمجتمع الدولي، يسهم في إنهاء حرب السودان العبثية، وفتح الطريق لاستعادة السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية في السودان.