"الحرية والتغيير" تعقد اجتماعًا موسّعًا في مصر لبحث إنهاء الحرب في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم "الأحد"، أن قيادتها ستعقد اجتماعًا موسّعًا في القاهرة، الاثنين والثلاثاء؛ لبحث سبل إنهاء الحرب الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.